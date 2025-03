Sci alpino, Federica Brignone: “Ho sentito la gara. Sono arrabbiata perchè non ero concentrata come sempre”

C’è un po’ di rabbia e delusione in Federica Brignone dopo il superG di La Thuile. La valdostana sognava la vittoria davanti ai suoi tifosi, ma si è dovuta “accontentare” del terzo posto dietro ad Emma Aicher e Sofia Goggia, ma comunque davanti a Lara Gut-Behrami. Un risultato comunque importante e che permette alla valdostana di avvicinarsi ulteriormente al grande obiettivo, quello di conquistare la Coppa del Mondo generale.

Le prime parole al traguardo di Brignone dopo una prova con qualche sbavatura e con un grosso errore nel finale che gli ha provato anche un problema alla mano: “Sono arrabbiata perchè non sono riuscita ad essere concentrata solo sul mio sci e ho fatto un errore che non dovevo fare, perchè mi sono presa anche un rischio. Sono entrata troppo stretta, ho preso il palo e ho rischiato proprio di fermarmi. Non so come ho fatto a non rimanere incastrata. Queste cose non bisogna farle”.

Ancora l’azzurra sulla sua prova: “Io ho attaccato a tutta, penso si sia visto. Ho cercato di recuperare. Ho fatto un errore prima del primo piano, poi ho sciato ancora forte sotto. Mi dispiace perchè volevo arrivare giù davanti alla mia gente, mi interessava quello”.

Era una gara speciale per Federica: “Forse è una delle gare dell’anno dove sono riuscita a fare meno le cose che avevo in testa. Non era facile, la pista era brutta, si spezza sotto i piedi. Sono contenta di essere tutta intera”.

Resta comunque il terzo posto, nonostante gli errori e una condizione della neve difficile: “Il risultato è buono, anche se quando sai cosa puoi fare poi ci resti male. Oggi non sono riuscita ad essere come al solito così concentrata. Ho fatto un po’ fatica e ci sta anche. Mi è andata anche bene di partire con il 10 e non con il 15. Mi sarebbe piaciuto partire con l’1, ma la pista era un po’ così. Ci tenevo tanto e per questo sono arrabbiata, ma è comunque una buona gara e non devo fare questi errori”.