Sci alpino, Marta Bassino: “Ho guardato Pirovano ed ho corretto la linea”

Marta Bassino si classifica al sesto posto nel primo superG di La Thuile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: l’azzurra con la prestazione odierna certifica anche con il beneficio dell’aritmetica la qualificazione nella specialità alle Finali di Sun Valley.

L’azzurra non vuole pensare alle ultime gare (ed alla squalifica in gigante), ma soltanto al presente: “Lasciamo perdere tutti i discorsi precedenti, che mi hanno portato via energie mentali. Quella di oggi è una gara strana, con un fondo così così, le sensazioni non buonissime“.

Bassino ha sfruttato il pettorale numero 4, potendo seguire le atlete che l’hanno preceduta al via: “Ho guardato Laura Pirovano, dove lei ha sbagliato io ho corretto la linea. Gli addetti sono stati bravissimi a pulire la pista. Ora guardo a quello che ho da fare, un’altra gara qui e poi voleremo in America“.