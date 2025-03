Sci alpino, la Coppa del Mondo maschile torna a Hafjell dopo 22 anni. L’ultimo a vincere fu un italiano…

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025 si avvia verso lo striscione dell’ultimo chilometro parafrasando un termine ciclistico. Rimangono solamente due appuntamenti. Prima delle attesissime Finali di Sun Valley (Stati Uniti), infatti, vedremo la tappa di Hafjell (Norvegia) nella quale vivremo due prove tecniche.

Si gareggerà sulla pista denominata “Vardsveen” che è stata protagonista in appena due occasioni nella sua storia. Andiamo a scoprire in quale modo e, soprattutto, come si sono comportati i nostri portacolori sul tracciato norvegese.

La prima gara valevole per la Coppa del Mondo disputata a Hafjell è un gigante disputato il 15 marzo 2003. Successo per l’austriaco Hans Knauss con 54 centesimi di vantaggio sul connazionale Benjamin Raich, mentre al terzo posto conclude lo svizzero Michael Von Gruenigen a 62. Il migliore degli italiani è Massimiliano Blardone, undicesimo a 1.12. La seconda ed ultima gara disputata sulla pista norvegese è lo slalom del 16 marzo con il trionfo del nostro Giorgio Rocca che vince con 41 centesimi sul finlandese Kalle Palander, mentre completa il podio l’austriaco Manfred Pranger a 54.

Sulla pista di Hafjell, giova ricordarlo, si sono disputate anche le gare tecniche delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Il gigante del 23 febbraio vede il successo del tedesco Markus Wasmeier con 2 centesimi sullo svizzero Urs Kaelin, mentre chiude il podio l’austriaco Christian Mayer a 12. Migliore dei nostri? Norman Bergamelli, sesto a 66 centesimi. Il 27 febbraio, invece, Alberto Tomba (con una rimonta sensazionale) centra la medaglia d’argento nello slalom vinto dall’austriaco Thomas Stangassinger, mentre chiude il podio lo sloveno Jure Kosir.