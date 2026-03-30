Marta Bassino torna sugli sci, a cinque mesi dal suo infortunio: un nuovo inizio per l’azzurra

Il 30 marzo 2026 segna una data che sa di nuovo inizio per Marta Bassino. Sulle piste di Limone Piemonte, tra neve ancora compatta e aria di fine stagione, la sciatrice cuneese è tornata sugli sci dopo mesi di attesa, fatica e silenziosa determinazione.

Sono passati poco più di cinque mesi da quel 22 ottobre 2025, quando, durante un allenamento di slalom gigante in Val Senales, una caduta improvvisa aveva interrotto bruscamente la sua corsa, in una stagione importante coincidente con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La diagnosi fu severa: frattura del piatto tibiale della gamba sinistra, un infortunio complesso che avrebbe richiesto tempo, pazienza e una grande forza mentale.

L’intervento chirurgico, eseguito a Milano dal dottor Andrea Panzeri, si era rivelato delicato ma risolutivo: riduzione della frattura e reinserimento del legamento collaterale mediale. Da quel momento, per Bassino, è iniziato un percorso lungo, dovendo prima accettare di non poter prendere parte ai Giochi, e poi dando seguito alla riabilitazione quotidiana, fatta di esercizi ripetuti con costanza e piccoli progressi conquistati giorno dopo giorno.

Oggi si è concretizzata una nuova fase, quella che guarda avanti, verso nuovi obiettivi e una stagione da ricostruire. Tra curve prudenti e ritrovate sensazioni, Bassino ha riaperto il dialogo con la sua disciplina, lasciandosi alle spalle il peso dell’infortunio.