ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità!

Laura Pirovano è la nuova regina della discesa libera. La trentina completa l’impresa, trionfando anche a Kvitfjel e centrando la terza vittoria della carriera di Coppa del Mondo. Un finale di stagione da sogno per Pirovano, che dopo la doppietta in Val di Fassa era balzata in testa alla classifica di specialità. Con tutta la pressione addosso, partita anche dopo la rivale Emma Aicher, l’azzurra si è regalata un sogno, andando a vincere la discesa e conquistando così la sua prima sfera di cristallo della carriera.

Un vero e proprio capolavoro dall’inizio alla fine quello della trentina, che ha saputo resistere nella parte alta e poi si è scatenata nelle curve della parte centrali, prendendosi anche dei rischi clamorosi, che hanno fatto tremare tutti i tifosi italiani. Al traguardo poi è luce verde e può esplodere tutta la gioia di Laura e del clan azzurro, con le lacrime sue e delle compagne.

Al secondo posto ha concluso l’americana Breezy Johnson, seconda la traguardo a 15 centesimi dall’azzurra e che si è vista sfumare ancora una volta la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci sale la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha accusato un ritardo di 25 centesimi, nonostante un ultimo settore veramente incredibile.

Quarto posto per l’austriaca Ariane Raedler (+0.29), che si inserisce con il pettorale 17 davanti proprio ad Emma Aicher (+0.37), che termina al quinto posto, perdendo non solo la coppa di discesa, ma anche la grandissima occasione di mettere ancora più pressione a Mikaela Shiffrin nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Sesto posto per la svizzera Corinne Suter (+0.48), che ha preceduto un’ottima Nicol Delago (+0.51). Ottava l’austriaca Cornelia Huetter (+0.80) davanti a Sofia Goggia, che ha terminato nona a pari merito con la ceca Ester Ledecka (+0.81). L’obiettivo della bergamasca è per domani, quando andrà a caccia della coppa di superG. Undicesima Nadia Delago (+0.95) e ventunesima Elena Curtoni (+2.11).

Pirovano dunque trionfa con 536 punti davanti ai 453 di Aicher e i 413 di Breezy Johnson, che riesce così a superare Weidle-Winkelmann (451) sul podio della classifica di discesa, mentre Goggia (307) termina settima davanti a Nicol Delago (272). Nella generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin è sempre in testa con 1286 punti, mentre Emma Aicher si porta a 1191 con ancora tre gare alla fine.