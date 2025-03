Marta Rossetti, rimonta che fa sognare ad Are. Truppe stupisce, Shiffrin manca la vittoria

Clamorosa vittoria di Katharina Truppe nello slalom femminile di Are. L’austriaca ha centrato il primo successo della carriera in Coppa del Mondo, che ha saputo rimontare cinque posizioni nella seconda manche, andando a prendersi una vittoria davvero a sorpresa. Grandissima festa per l’Austria, visto che c’è la doppietta sul podio, con il secondo posto di Katharina Liensberger, staccata solamente di cinque centesimi dalla connazionale.

Mikaela Shiffrin non riesce a concedere il bis dopo la vittoria del Sestriere e conclude solamente al terzo posto, dopo che si era trovata in testa a metà gara. L’americana ha fatto fatica su un tracciato reso davvero complicato dalla nevicata (quasi pioggia), terminando al terzo posto a 19 centesimi da Truppe.

Sfiora il podio la svedese Anna Swenn-Larsson, che rimonta quattro posizioni ed è quarta a 22 centesimi. Quinta la svizzera Wendy Holdener (+0.61), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+0.70) e la tedesca Lena Duerr (+0.79), che scivola indietro in classifica dopo aver chiuso seconda la prima manche.

Fantastica rimonta di Marta Rossetti, che firma il miglior tempo nella seconda manche, recuperando ben tredici posti. Si tratta della seconda Top-10 della carriera per la bresciana, che ha concluso ottava a 81 centesimi dalla vetta. Sicuramente un bel risultato e che deve dare morale all’azzurra in vista della prossima stagione, dove è obbligatorio trovare continuità.

A pari merito con Rossetti ha concluso la slovena Andreja Slokar, mentre sono decima ed undicesima le grandi rivali per la coppa di specialità, con Zrinka Ljutic (+0.98) davanti a Camille Rast (+1.05). La croata si presenta all’ultima gara dell’anno con un vantaggio di 41 punti sull’elvetica.

Sono quattro le azzurre a punti ad Are. Infatti oltre a Rossetti, c’è il quattordicesimo posto di Lara Della Mea (+1.52) ed il diciannovesimo di Martina Peterlini (+2.05). Primi punti in carriera per Emilia Mondinelli, che chiude ventisettesima (+2.72).