Sci alpino, la classifica dei guadagni: Federica Brignone ha vinto! Tutte le cifre degli italiani in Coppa del Mondo

Federica Brignone e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino che è appena terminata. Gli atleti ottengono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e ai Mondiali e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio.

La nostra Federica Brignone ha concluso la sua annata agonistica con 679.100 franchi svizzeri (circa 713.450 euro), portando a casa la Sfera di Cristallo generale, quella di discesa e quella di gigante. La fuoriclasse valdostana si è meritata la somma soprattutto grazie alle dieci vittorie ottenute nel massimo circuito internazionale itinerante (47.000 franchi ciascuna) e al trionfo in gigante ottenuto ai Mondiali di Saalbach. Per la prima volta nella storia un’italiana si è imposta in questa speciale graduatoria, che non assegna ulteriori bonus economici.

Alle spalle della 34enne si è piazzata la svizzera Lara Gut-Behrami con 356.190 franchi (circa 372.450 euro), dove aver lottato con l’azzurra fino alla rassegna iridata prima di assistere al dominio totale della nostra portacolori. Il podio del Prize Money Standing è stato completato da Sofia Goggia, che ha portato a casa 262.900 franchi (circa 276.010 euro, hanno contribuito in maniera importante le due vittorie stagionali) e ha chiuso al terzo posto anche nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Lo svizzero Marco Odermatt, invece, ha portato a casa la Coppa del Mondo generale maschile per la quarta volta consecutiva e il suo conto in banca si è arricchito di 725.640 franchi svizzeri (circa 762.440 euro), precedendo i connazionali Loic Meillard (376.550 franchi) e Franjo Von Allmen (327.750 franchi). Il migliore italiano è Dominik Paris, undicesimo con 161.700 franchi (circa 166.900 euro), seguono poi Mattia Casse (94.100 franchi, circa 98.870 euro) e Alex Vinatzer (75.400 franchi, circa 79.220 euro). Di seguito le classifiche dei guadagni della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.

CLASSIFICA FEMMINILE (TOP-5+ITALIANE, almeno 10.000 euro guadagnati)

1. Federica Brignone (Italia) 679.100 franchi svizzeri (circa 713.540 euro)

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 356.190 franchi svizzeri (circa 372.450 euro)

3. Sofia Goggia (Italia) 262.690 franchi svizzeri (circa 276.010 euro)

4. Camille Rast (Svizzera) 245.200 franchi svizzeri (circa 257.635 euro)

5. Zrinka Ljutic (Croazia) 233.000 franchi svizzeri (circa 244.815 euro)

27. Laura Pirovano (Italia) 54.550 franchi svizzeri (circa 57.315 euro)

29. Marta Bassino (Italia) 47.525 franchi svizzeri (circa 49.935 euro)

32. Elena Curtoni (Italia) 44.525 franchi svizzeri (circa 46.780 euro)

58. Roberta Melesi (Italia) 13.700 franchi svizzeri (circa 14.395 euro)

63. Lara Della Mea (Italia) 11.150 franchi svizzeri (circa 11.715 euro)

CLASSIFICA MASCHILE (TOP-5+ITALIANI, almeno 10.000 euro guadagnati)

1. Marco Odermatt (Svizzera) 725.640 franchi svizzeri (circa 762.440 euro)

2. Loic Meillard (Svizzera) 376.550 franchi svizzeri (circa 395.645 euro)

3. Franjo Von Allmen (Svizzera) 327.750 franchi svizzeri (circa 344.370 euro)

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 304.000 franchi svizzeri (circa 319.415 euro)

5. Clement Noel (Francia) 279.500 franchi svizzeri (circa 293.675 euro)

11. Dominik Paris (Italia) 161.700 franchi svizzeri (circa 166.900 euro)

12. Mattia Casse (Italia) 94.100 franchi svizzeri (circa 98.870 euro)

24. Alex Vinatzer (Italia) 75.400 franchi svizzeri (circa 79.220 euro)

46. Luca De Aliprandini (Italia) 33.250 franchi svizzeri (circa 34.935 euro)

47. Giovanni Franzoni (Italia) 33.175 franchi svizzeri (circa 34.855 euro)

59. Florian Schieder (Italia) 21.550 franchi svizzeri (circa 22.640 euro)

61. Christof Innerhofer (Italia) 18.975 franchi svizzeri (circa 19.935 euro)