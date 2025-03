L’onestà di Sofia Goggia: “Brignone ha vinto molto più di me. Lei un cecchino, io più sregolatezza che genio”

Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto in classifica generale la stagione 2024-2025 di sci alpino femminile: l’azzurra è salita sul gradino più basso del podio alle spalle di Federica Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo, e dell’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda.

A Rai Sport HD la bergamasca ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa: “Questo è l’anno del tre: prima di questa stagione non avevo grosse aspettative, e forse questo ti fa vivere meglio. Bisogna lavorare per quello che si vuole, dare il massimo ed accettare quello che viene con equilibrio. Complimenti a Federica Brignone, che ha stravinto tutto. Io ho avuto una stagione solida, ma ho buttato tante occasioni: c’è tanto lavoro da fare per migliorare“.

Da Goggia arrivano i complimenti alla vincitrice della classifica generale: “Federica Brignone ha vinto molto di più rispetto a me: io ho vinto un oro olimpico, ma lei ha vinto tanto di più, è più completa come discipline. Io non ho mai potuto inseguire la generale fino in fondo, anche a causa degli infortuni ed il pensiero della classifica ce l’avevo: Federica Brignone è un cecchino tutti i giorni, io sono più sregolatezza che genio“.