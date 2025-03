FOTO Federica Brignone: le immagini della premiazione con la Coppa del Mondo assoluta!

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: l’azzurra ha conquistato la classifica generale, nonché le graduatorie di specialità di discesa libera e slalom gigante. Dopo aver ricevuto a casa, causa Covid, il trofeo vinto nel 2020, questa sera l’azzurra è stata invece premiata dal vivo.

L’azzurra ha centrato in stagione dieci vittorie, delle quali cinque in gigante, tre in superG e due in discesa libera, sul circuito maggiore: Brignone ha chiuso a quota 1594 punti, con 322 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami, mentre Sofia Goggia è terminata al terzo posto.

Nella graduatoria di gigante, invece, Federica Brignone ha primeggiato con 580 punti, con 60 lunghezze di margine sulla neozelandese Alice Robinson, infine nella classifica di discesa l’azzurra ha svettato con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, ed a Sofia Goggia, terza con 350.

LE FOTO DELLA PREMIAZIONE DI FEDERICA BRIGNONE