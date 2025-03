Sci alpino, il superG di Kvitfjell sarà Paris contro la Svizzera? Shiffrin pronta per il successo nello slalom di Åre

Ci attende una domenica 9 marzo davvero di capitale importanza per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Vanno ufficialmente a concludersi le tappe di Kvitfell (Norvegia) ed Åre (Svezia) con punti pesantissimi in palio sia per quanto riguarda la rincorsa alla Sfera di Cristallo, sia per le Coppe di specialità.

Il comparto maschile sarà impegnato sulla pista Olympiabakken della località norvegese (laddove nel 1994 di disputarono le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer) con un superG che prenderà il via alle ore 10.30, mentre le donne saranno in azione sulla Störtloppsbacken per una prova tra i rapid gates con la prima manche che scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 12.30.

Cosa potrebbero dirci le due gare odierne? Per quanto riguarda il superG di Kvitfjell, ci attendiamo l’ennesimo scontro interno alla squadra svizzera. Ieri la seconda discesa si è conclusa con la tripletta elvetica composta da Franjo von Allmen (vincitore ieri nella seconda discesa), Marco Odermatt e Stefan Rogentin. La sensazione è anche per la gara odierna si ripartirà da qui con Alexis Monney che proverà a inserirsi, come Dominik Paris, vincitore della discesa di venerdì.

Passando al comparto femminile, invece, ci attende lo slalom sulla pista di Åre. Come sempre ci attende la sfida tra Mikaela Shiffrin e Zrinka Ljutic con Paula Moltzan che vuole confermarsi e inserirsi nella lotta come accaduto al Sestriere. Le italiane, invece, proveranno a scuotersi dopo ben pochi sorrisi nella stagione in corso.