Meillard in testa allo slalom di Hafjell, ma occhio al Brasile. Forfait di Vinatzer

Loic Meillard va a caccia della doppietta a Hafjell. Dopo la vittoria di ieri in gigante, lo svizzero cerca il successo anche in slalom, mettendosi in testa dopo la prima manche. Ottima soprattutto la primissima parte dell’elvetico, che ha guadagnato moltissimo sugli avversari, conservando poi il vantaggio fino al traguardo.

Alle spalle di Meillard si è piazzato il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, staccato di 34 centesimi dalla vetta. Il sudamericano è stato bravo ad inserirsi con il pettorale 14 e va a caccia della prima storica vittoria per il Brasile in Coppa del Mondo. Terza posizione per l’austriaco Fabio Gstrein con un ritardo di 44 centesimi da Meillard.

Il francese Clement Noel è quarto a 52 centesimi e precede un terzetto norvegese composto da Atle Lie McGrath (+0.53), Henrik Kristoffersen (+0.84) e Timon Haugan (+0.93). Ottavi a pari merito il tedesco Linus Strasser e lo svizzero Tanguy Nef, che hanno concluso rispettivamente a ad 1.10 dalla vetta. Decimo posto per un altro svizzero, Daniel Yule (+1.42).

Da segnalare in casa Italia la mancata partenza nella prima manche di Alex Vinatzer. L’altoatesino ha risentito della caduta di ieri in gigante e ha preferito non prendere parte alla gara odierna.