Sci alpino, l’Italia delle discipline tecniche torna da Hafjell con le ossa rotte e la consapevolezza che così non va

Che l’Italia dello sci alpino maschile nelle discipline tecniche fosse in difficoltà non si tratta certo di una notizia sconvolgente. Del classico “fulmine a ciel sereno”. Tutt’altro. Da tempo ormai i risultati di spicco si sono rarefatti in maniera notevole. Capita qualche sprazzo qua e là. Qualche top10, a volta una top5, raramente un podio. Figuriamoci una vittoria.

Il fine settimana di Hafjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2025 ha nuovamente sottolineato questo aspetto. Anzi, è andato a peggiorarlo ulteriormente, confermando come la crisi del settore sia sempre più sotto gli occhi di tutti, che le prospettive siano ben poco incoraggianti e che il contrasto con le discipline veloci si faccia sempre più stridente (anche se in quel caso ci stiamo aggrappando a protagonisti non propriamente in tenera età).

Ma, come sempre, andiamo con ordine. Iniziamo dal gigante di sabato. Nella tripletta svizzera (Loic Meillard ha preceduto Marco Odermatt e Thomas Tumler) l’Italia ha raccolto un 19° posto a 2.11 di Luca De Aliprandini. Stop. Filippo Della Vite e Alex Vinatzer, infatti, erano usciti nel corso della seconda manche. Passiamo allo slalom di ieri. Complice anche gli acciacchi dell’altoatesino (che non ha preso il via alla gara) la nostra squadra non ha portato nessuno alla seconda manche, facendo da spettatori al bis di Loic Meillard.

Davvero troppo poco. Un andamento che non fa onore alla storia di una Nazione gloriosa a livello sciistico come l’Italia e che si fa sempre più allarmante. Ormai certezze non ne abbiamo più e strappare una top10 sembra sempre più un’impresa. Vedremo se le Finali di Coppa del Mondo di Sun Valley daranno una chance ai nostri portacolori oppure se tutto si chiuderà, in maniera opaca, come quasi tutta la stagione…