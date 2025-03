Pagelle discesa Kvitfjell 2025: von Allmen batte ancora Odermatt, Hrobat cresce. Paris non si ripete

PAGELLE DISCESA #2 KVITFJELL

Sabato 8 marzo

FRANJO VON ALLMEN 9.5: terza vittoria stagionale per il giovane svizzero al termine di una gara nella quale non sembra nemmeno avere messo in mostra la migliore versione di sé. Una conferma importante per il classe 2001 che ormai è una certezza in ogni gara veloce. Marco Odermatt sa di avere un rivale pericolosissimo per il futuro. In casa.

MARCO ODERMATT 8: ancora un secondo posto e ancora tanti punti che lo avvicinano all’ennesima Sfera di Cristallo della sua carriera. Anzi, manca solo l’ufficialità. Oggi il fuoriclasse nativo di Buochs si mangia le mani per qualche imprecisione di troppo nella parte alta e chiude a 28 centesimi dal connazionale. Missione compiuta, ma von Allmen non gli fa più dormire sonni tranquilli.

STEFAN ROGENTIN 7.5: completa il podio e porta a termine la tripletta elvetica. L’ennesima. Conferma del dominio della squadra rosso-crociata in questo momento. La sua prova è lineare, senza grossi errori. Chiude a 38 centesimi dalla vetta ed a 10 da Odermatt. Niente male.

MIHA HROBAT 7.5: lo sloveno si conferma ai piani alti della classifica, sintomo di un ottimo momento di forma. Dopo le buone cose fatte vedere nelle ultime uscite, oggi manca il podio per appena 5 centesimi, con un finale che lo ha riportato vicino al trittico svizzero.

ADRIAN SMISETH SEJERSTED 7: dopo il sesto posto di ieri, oggi migliora di un gradino e centra la quinta posizione a 51 centesimi dalla vetta. Appena 13 dal podio. Il norvegese, in attesa del ritorno di Aleksander Aamodt Kilde, è il faro della velocità per gli scandinavi. Nella gara di casa lo conferma.

DOMINIK PARIS 6.5: non ripete lo splendido successo di ieri e si ferma in sesta posizione a 59 centesimi da von Allmen. Dopo un ottimo avvio (era il migliore in vetta) non riesca a confermarsi nella parte finale del tracciato, lasciando centesimi porta dopo porta. L’efficacia di ieri non è stata pareggiata, ma la prova non è assolutamente da cancellare.

FLORIAN SCHIEDER 5.5: non va oltre la 13a posizione a 1.26 dalla vetta lasciando larga parte del suo svantaggio nella parte alta. Una prova sottotono per l’altoatesino che per quanto visto poteva comodamente chiudere in top10.

NICOLO’ MOLTENI 6.5: conclude in 14a posizione a 1.38 partendo con il n° 36. Prova davvero di alto livello per l’azzurro che, se cercava una conferma delle sue qualità, si è dato la risposta da solo nella gara odierna sulla Olympiasbakken.