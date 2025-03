Meillard fa doppietta e vince anche lo slalom di Hafjell. Riaperta la corsa alla Coppa di specialità

Loic Meillard firma la doppietta sulle nevi norvegesi di Hafjell. Dopo il gigante, lo svizzero si prende anche lo slalom, conquistando così la sua sesta vittoria in Coppa del Mondo. Proprio come ieri, l’elvetico aveva concluso la prima manche al comando, mantenendo il primo posto anche nella seconda, riuscendo a resistere alla rimonta del norvegese Atle Lie McGrath, che ha recuperato tre posizioni, chiudendo a 21 centesimi dal vincitore.

Sul podio ci sale anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, staccato di 47 centesimi da Meillard, con il sudamericano che deve ancora una volta rimandare la prima storica vittoria per il Brasile in Coppa del Mondo. Quarto posto per il norvegese Timon Haugan (+0.53), che ha preceduto il connazionale Henrik Kristoffersen (+0.65), che si presenterà all’ultima gara a Sun Valley da leader della classifica di specialità.

Scivola tre posizioni indietro l’austriaco Fabio Gstrein, che conclude al sesto posto (+0.68). Stessa sorte anche per il francese Clement Noel (+1.06), settimo davanti allo svizzero Tanguy Nef (+1.12) e al britannico Billy Major (+1.32). Completa la Top-10 lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+1.40), che recupera sedici posizioni.

L’ennesimo slalom da dimenticare per l’Italia, visto che nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per la seconda manche. Alex Vinatzer, inoltre, non è nemmeno partito nella prima a causa dei postumi della caduta di ieri. Con questa vittoria Meillard ha riaperto la lotta per la classifica di specialità. Kristoffersen comanda con 612 punti, 47 di vantaggio proprio sullo svizzero. In corsa ci sarebbe anche il francese Clement Noel, che ha un ritardo di 83 punti dal norvegese.