Pagelle discesa Crans Montana 2025: Von Allmen stellare, Odermatt beffato, Schieder prova importante

PAGELLE DISCESA MASCHILE CRANS MONTANA

Sabato 22 febbraio

FRANJO VON ALLMEN 10: che vittoria! Il giovane talento elvetico vince in casa, apre una splendida tripletta svizzera e, non ultimo, beffa il grande rivale Marco Odermatt per 13 centesimi. Una vittoria che poteva essere ancor più ampia senza un errore nel tratto conclusivo. La dimostrazione che il futuro è dalla sua parte, come il presente dopotutto…

MARCO ODERMATT 9: lui tutto quello che poteva fare per vincere lo ha fatto, ma von Allmen oggi era imbattibile. Una gara senza errori per il fuoriclasse svizzero ma che, nel complesso, non è stata in grado di pareggiare la sciata del vincitore. Arrivano punti pesanti per la Sfera di Cristallo e la Coppa di specialità, ma questo von Allmen inizia a assomigliare da vicino ad un grosso problema.

ALEXIS MONNEY 8.5: pensava di avere realizzato una prova impeccabile, da vittoria, ma chiude solamente terzo. Anzi, si ferma a 42 centesimi da un von Allmen che ha dominato la scena. Un altro giovane talento elvetico. Un altro giovane che si sta inserendo nel gotha dello sci. La Svizzera è pronta a dominare gli anni in arrivo…

VINCENT KRIECHMAYR 7: non commette errori particolari, scia con la sua consueta tecnica, ma gli altri vanno di più. E non poco. Chiude a 81 centesimi da von Allmen ed a 39 dal podio. Per salirci di nuovo dovrà davvero affilare gli artigli nelle prossime gare.

FLORIAN SCHIEDER 7: un quinto posto di ottimo livello. L’altoatesino si ferma a un solo centesimo da Kriechmayr ed a 40 dal podio ma, ad ogni modo, è bravo lungo tutto il percorso della Mont Lachaux. Aveva bisogno di un risultato simile e lo conquista con pieno merito.

DOMINIK PARIS 6: ottavo a 1.09. Fino a qualche tempo fa sarebbe stato un risultato da dimenticare per “Domme”. Ora, invece, deve far buon viso a cattivo gioco e pensare ai dettagli importanti da estrarre.

MATTIA CASSE 5.5: chiude in 14a posizione a 1.70 dalla vittoria. Non è tanto questo che dispiace per il nostro portacolori è che, piuttosto, era stato eccellente specialmente nella prima prova, e ci si aspettava una gara di ben altro livello da lui.