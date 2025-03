Sci alpino, Federica Brignone: “Energie mentali consumate, annata molto impegnativa”

L’ultimo atto stagionale per Federica Brignone arriverà nel pomeriggio italiano, quando l’azzurra sarà al cancelletto di partenza, col pettorale numero 1, nel gigante delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in corso a Sun Valley, in Idaho (USA).

L’azzurra, in corsa anche per la Coppa di specialità in gigante, dopo aver conquistato la classifica generale e la graduatoria di discesa libera, ha parlato della gara odierna al sito federale: “Siamo reduci da giornate lunghe ed emozionanti, per arrivare pronta al gigante ho cercato di ricaricare le pile nell’unica giornata di riposo dopo il superG. Non sono mai stata battuta quest’anno in gigante quando sono arrivata al traguardo, purtroppo gli errori valgono zero punti e quest’anno sono uscita per tre volte“.

Brignone ha sempre vinto in gigante in stagione quando è arrivata al traguardo, Mondiali compresi: “Nelle gare in cui ho raggiunto il traguardo sono imbattuta dal marzo dell’anno scorso, però preferisco fare gare così piuttosto che arrivare seconda o terza sbagliando. Le energie mentali si sono molto consumate, è stata un’annata molto impegnativa dal punto di vista dello stress generale piuttosto che sotto l’aspetto fisico, per il quale mi sento bene. Si parlava della Coppa generale da gennaio, sono stata brava ad isolarmi e mi sorprendo di come ho resistito“.

Le aspettative per la gara odierna: “Arrivo qui sicuramente con meno energie, ma proverò ugualmente a dare il massimo per due manche, il risultato non cambierà comunque la mia stagione. Ho la mente completamente libera, l’anno scorso Gut-Behrami, che vinse la Coppa, durante le Finali non arrivò sul podio in nessuna gara, io ci sono riuscita in superG. Sarà una gara dove bisognerà essere molto attivi nella prima parte, poi troveremo media pendenza con un tratto che non è stato utilizzato per le gare veloci, cercherò soprattutto di divertirmi“.