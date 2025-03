Brignone vuole chiudere con anche la coppa di gigante. Sarà duello con Robinson

Federica Brignone è alla sua ultima fatica in una stagione memorabile. Dopo la due giorni dedicata alla velocità, con tutte le problematiche avute per il maltempo, le finali di Coppa del Mondo a Sun Valley ripartono oggi con il gigante femminile e con il meraviglioso duello tra l’azzurra ed Alice Robinson per la conquista della sfera di cristallo.

La neozelandese si presenta all’ultimo gigante dell’anno in testa alla classifica di specialità con venti punti di vantaggio su Brignone, nonostante le cinque vittorie dell’azzurra contro la sola della stessa Robinson. La valdostana paga i tre zeri nelle altre tre gare disputate, ma proprio questa differenza nel numero dei successi permetterebbe a Brignone di vincere la sfera di cristallo in caso di arrivo a pari punti.

Dunque con un successo la valdostana conquisterebbe sicuramente la coppa di gigante, calando un meraviglioso tris dopo la conquista della generale e di quella di discesa. Federica non può fare troppi calcoli, anche perchè uscire dalle prime due posizioni vorrebbe quasi sicuramente dire non vincere, visto che in caso di terzo posto dell’azzurra alla neozelandese basterebbe arrivare sesta.

Negli ultimi giganti, Mondiale compreso, Brignone è sembrata di un’altra categoria rispetto a tutte, ma le energie sono davvero al lumicino e quindi non sarà facile questa sera. Bisogna poi considerare anche le possibili avversarie che possono mettersi in mezzo alle duellanti per la coppa e su tutte una Lara Gut-Behrami che si è adattata benissimo alla neve e al pendio di Sun Valley, dominando il superG e candidandosi ad un ruolo importante anche in gigante.

In casa Italia saranno presenti anche Sofia Goggia e Giorgia Collomb. La bergamasca vuole chiudere la sua altalenante stagione con un bel risultato in una specialità che comunque l’ha vista crescere gara dopo gara; mentre la giovane valdostana si è garantita un posto alle finali con la vittoria dell’oro iridato juniores e l’obiettivo è quello di fare esperienza e di raccogliere il miglior risultato possibile in una gara dove non avrà la minima pressione.