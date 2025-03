Sci alpinismo, Rocco Baldini e Giulia Murada sesti nelle sprint di Schladming

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo vede andare in scena, per la tappa di Schladming, in Austria, le sprint: Rocco Baldini e Giulia Murada sono sesti nelle gare vinte dallo spagnolo Oriol Cardona Coll e dalla transalpina Emily Harrop.

Nella sprint maschile si impone il campione del mondo in carica, l’iberico Oriol Cardona Coll, che in finale supera il transalpino Thibault Anselmet, secondo, e l’elvetico Jon Kistler, terzo. Giù dal podio l’altro iberico Inigo Martinez De Albornoz Marques, quarto, ed il russo Nikita Filippov, quinto, mentre Rocco Baldini chiude al sesto posto dopo aver centrato l’ultimo atto grazie alla piazza d’onore nel secondo round alle spalle dello spagnolo Martinez. Eliminati in batteria, invece, Luca Tomasoni e Giovanni Rossi.

Nella sprint femminile successo della francese Emily Harrop, che va a precedere l’elvetica Marianne Fatton, alla piazza d’onore, e la spagnola Ana Rodriguez Alonso, salita sul gradino più basso del podio. Sesta piazza per l’azzurra Giulia Murada, che aveva raggiunto la finale classificandosi seconda nel penultimo atto. Fuori in batteria, infine, Alba De Silvestro, Ilaria Veronese e Katia Mascherona.