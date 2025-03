Sci alpinismo, argento e bronzo nella staffetta femminile per l’Italia ai Mondiali!

Doppia medaglia, anche se manca il metallo più pregiato, per l’Italia nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di sci alpinismo, andati in scena a Morgins, in Svizzera: nella staffetta femminile Alba De Silvestro e Lisa Moreschini sono d’argento, mentre Giulia Compagnoni ed Ilaria Veronese centrano il bronzo.

Nella staffetta femminile l’oro ed il titolo iridato vanno alle francesi Celia Perillat-Pessey e Mollaret Gachet, vittoriose con il crono di 2:20’46″8, ma alle spalle delle transalpine ci sono due coppie italiane: argento ad Alba De Silvestro/Lisa Moreschini, seconde a 1’17″8, bronzo a Giulia Compagnoni/Ilaria Veronese, terze a 5’14″8.

Nella staffetta maschile successo dei transalpini Xavier Gachet/William Bon Mardion, primi in 2:12’33″4, davanti agli svizzeri Rémi Bonnet/Aurelien Gay, secondi a 51″3, ed all’altra coppia francese Samuel Equy/Mathéo Jacquemod, terzi a 1’00″3.