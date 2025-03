Sci alpinismo, Alba De Silvestro è terza nella vertical di Schladming. Doppio 5° posto per Veronese e Sostizzo

Archiviata la parentesi relativa ai Campionati Mondiali di Morgins, valevole anche come evento qualificante per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riparte in questi giorni la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo con il sesto appuntamento della stagione in programma sulle nevi austriache di Flachau tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.

Alba De Silvestro si è tolta una bella soddisfazione, arrivando terza nella gara vertical sulla mitica “Planai” e regalando al movimento azzurro il primo podio assoluto dell’inverno nel circuito di Coppa del Mondo. La 29enne di Comelico Superiore è stata battuta solamente dalla svedese Tove Alexandersson e dalla francese Emily Harrop, rispettivamente prima e seconda.

L’atleta veneta ha raggiunto così quota 29 podi individuali nel circuito maggiore, di cui 8 nella specialità vertical, dopo la recente medaglia d’argento iridata nella gara a squadre in coppia con Lisa Moreschini, oggi undicesima al traguardo. Italia che archivia anche il convincente quinto posto di Ilaria Veronese, in una competizione priva della fuoriclasse transalpina Axelle Mollaret Gachet.

In campo maschile è arrivato il successo del dominatore svizzero Remi Bonnet davanti al francese Thibault Anselmet e al belga Maximilien Drion Du Chapois, mentre Matteo Sostizzo ha tenuto alta la bandiera tricolore lottando fino in fondo per il podio e raccogliendo un ottimo quinto posto, miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Domani la località stiriana ospiterà le gare sprint.