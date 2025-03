Scherma, la Coppa del Mondo segna il via del nuovo corso tecnico di fioretto e sciabola

Sarà un lunghissimo fine settimana per la scherma internazionale. Dall’Italia all’Egitto, passando anche per la Grecia, un giro del mondo che coinvolgerà fioretto e sciabola. Toccherà dunque proprio alle armi che hanno visto una rivoluzione tecnica in casa Italia, con l’arrivo dei nuovi CT, Simone Vanni (Fioretto), Andrea Terenzio (Sciabola uomini) e Andrea Aquili (sciabola donne).

L’appuntamento più importante per i colori azzurri è sicuramente il Trofeo Luxardo a Padova, arrivato alla sua sessantaseiesima edizione. Presenti tutti i big della sciabola mondiale con un’Italia che vuole essere protagonista sia nella prova individuale, con gli azzurri a caccia di un podio sempre sfuggito in questa prima parte di stagione, sia nella prova a squadre, con il quartetto azzurro che vanta un terzo posto nella prima tappa ad Oran.

Da Padova all’isola di Creta, dove va in scena la prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Ad Heraklion inizia il cammino della nuova nazionale di Andrea Aquili. L’Italia è reduce da due secondi posti consecutivi da parte di Michela Battiston e Chiara Mormile, che sicuramente cercheranno di confermarsi. Meno fortuna, invece, nella prova a squadre con il quartetto azzurro finora mai sul podio e che proverà a cancellare lo zero proprio in Grecia.

L’addio a Stefano Cerioni da parte della federazione italiana ha lasciato sicuramente grande scalpore e per il neo CT Simone Vanni si tratta di un compito davvero molto arduo, visto che il suo erede ha sicuramente lasciato il fioretto azzurro in un ottimo stato di forma e con tantissimi eccellenti risultati. La nuova avventura partirà da Il Cairo, per una tappa che vede protagonisti uomini e donne. Ovviamente sono numerosi gli azzurri che puntano alla vittoria e al podio in questo fine settimana egiziano a confermare un inizio di stagione ampiamente positivo per il fioretto italiano.