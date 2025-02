In questa intervista con Alice Liverani e Alessandro Gennari, Alessio Foconi ci parla della sua straordinaria carriera nel fioretto azzurro: 9 ori ai Campionati Italiani, 8 medaglie agli Europei (di cui 2 ori), e 4 ori mondiali. Nonostante l’argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024 non sia andato come sperato, Alessio condivide la sua visione sulla preparazione mentale e sull’importanza dell’esperienza in gara. Racconta anche quale vittoria considera la più personale e qual è il momento che porterà nel cuore tra le Olimpiadi di Tokyo e Parigi. La sua esperienza con la squadra, tra successi e difficoltà, dimostra come affrontare le sfide con determinazione. Con l’imminente Coppa del Mondo al Cairo (6-9 marzo), Alessio ci svela le sue aspettative e cosa aspettarsi dalla competizione. In più, ci parla del suo futuro, riflettendo sul possibile percorso come allenatore e sulle sue ambizioni personali. Non mancano curiosità come i suoi ristoranti preferiti per mangiare la carbonara e il suo rapporto con la cucina romana.