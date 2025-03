Scherma: la squadra di spada femminile si ferma al quinto posto in Coppa del Mondo. Vince la Cina

Termina al quinto posto l’avventura delle spadiste azzurre in quel di Marrakech, città del Marocco che è stata teatro in questo fine settimana della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada. Prestazione comunque positiva per le nostre ragazze che, nella prova a squadre, hanno salutato la gara dopo aver perso il confronto dall’Estonia in occasione dei quarti di finale.

Ma andiamo con ordine: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Lucrezia Paulis si sono ben imposte agli ottavi, regolando senza particolari patemi la Germania, come testimonia il rotondo punteggio di 35-24. Una volta approdate ai quarti le nostre portacolori si sono ritrovati una compagine estone molto fastidiosa, capace di imporsi soltanto per una stoccata, chiudendo i conti per 26-25.

Una volta dirottate nel tabellone dedicato ai piazzamenti, le atlete hanno ingranato la quinta, prima battendo la Svizzera per 36-31, poi arginando gli Stati Uniti per 36-30 nell’incontro che è valso la quinta piazza finale. La prova a squadre è stata vinta dalla Cina che, nell’ultimo atto, ha regolato proprio l’Estonia per 42-37. Il prossimo appuntamento con la spada sarà a maggio, con il Grand Prix di Bogotà.