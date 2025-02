Salto con gli sci, Nika Prevc sbanca anche Trondheim e vince l’oro mondiale su trampolino piccolo

Nika Prevc ribadisce la superiorità evidenziata nelle ultime settimane e conquista la settima vittoria individuale consecutiva (dopo i 6 successi di fila ottenuti in Coppa del Mondo tra Lake Placid, Ljubno e Hinzenbach), mettendosi al collo la medaglia d’oro nella gara su trampolino piccolo ai Campionati Mondiali di Trondheim 2025.

Alla seconda apparizione della carriera in una rassegna iridata (dopo Planica 2023, in cui non aveva raccolto medaglie), la diciannovenne slovena non si scioglie sul più bello e detta legge da favorita sul Normal Hill norvegese firmando il miglior punteggio in entrambe le serie. Prevc, leader a metà competizione con un margine risicato nei confronti delle avversarie, ha fatto il vuoto con il secondo salto rifilando 8.4 punti alla tedesca Selina Freitag, argento.

Medaglia di bronzo alla Norvegia con Anna Odine Stroem, terza a 12.6 punti dalla vetta precedendo in classifica la connazionale Eirin Maria Kvandal, una delle grandi deluse di giornata. Da segnalare la quinta posizione ex aequo delle canadesi Abigail Strate e Alexandria Loutitt, dopo aver sperato anche nel bersaglio grosso dopo la prima serie (in sette erano racchiuse in meno di 4 punti).

Risultati in linea con le aspettative della vigilia per l’Italia, che fallisce l’obiettivo massimo della top10 ma porta comunque a casa un buon 15° posto con Lara Malsiner (sfavorita dalle condizioni meteo di oggi, in cui risulta meno competitiva) ed una discreta 22ma piazza con Annika Sieff. Eliminata invece nella prima serie la terza azzurra in gara Martina Ambrosi, 38ma.