Calendario Indian Wells 2025: programma ATP e WTA, orari, tv, streaming dal primo turno alla finale

Destinato a prendere il via in tempi brevi il primo grande torneo combined dell’anno (Slam esclusi), quello di Indian Wells, noto anche come BNP Paribas Open. Dopo il prologo delle qualificazioni, sarà da mercoledì 5 che i primi turni cattureranno l’attenzione a livello internazionale.

A difendere il titolo maschile c’è Carlos Alcaraz, tra le donne invece è Iga Swiatek la detentrice in carica. Con l’assenza di Jannik Sinner per le note vicende l’Italia punterà su Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al maschile e su Jasmine Paolini al femminile; per tutti c’è la possibilità di migliorare la propria situazione (e il romano neanche aveva giocato un anno fa, dato che tornò a Phoenix in quota Challenger).

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Indian Wells si terranno, per quel che riguarda il tabellone principale, a partire da mercoledì 5 marzo. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport (principalmente su Uno e Tennis) in tutta l’interezza (ATP e WTA); torneo WTA anche su SuperTennis. Diretta streaming per ATP e WTA su SkyGo e Now, per la sola WTA anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live di alcune delle partite, con particolare focus in chiave Italia.

CALENDARIO INDIAN WELLS 2025

Domenica 2 marzo

Ore 19:00 Qualificazioni femminili

Lunedì 3 marzo

Ore 19:00 Qualificazioni maschili e femminili

Martedì 4 marzo

Ore 19:00 Qualificazioni maschili e femminili

Mercoledì 5 marzo

Ore 19:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 6 marzo

Ore 2:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Venerdì 7 marzo

Ore 2:00 Primi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Sabato 8 marzo

Ore 2:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Domenica 9 marzo

Ore 2:00 Secondi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Lunedì 10 marzo

Ore 2:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione diurna

Martedì 11 marzo

Ore 2:00 Terzi turni maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Mercoledì 12 marzo

Ore 2:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Giovedì 13 marzo

Ore 2:00 Ottavi di finale maschili e femminili – Sessione serale

Ore 19:00 Quarti di finale maschili e femminili – Sessione diurna

Venerdì 14 marzo

Ore 1:00 Quarti di finale maschili e femminili – Sessione serale

Sabato 15 marzo

Ore 0:00 Semifinali femminili

Ore 19:00 Finale doppio femminile

Ore 21:30 Semifinali maschili

A seguire Finale doppio maschile

Domenica 16 marzo

Ore 19:00 Finale femminile

Ore 22:00 Finale maschile

PROGRAMMA INDIAN WELLS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (principalmente Uno e Tennis, ATP e WTA), SuperTennis (WTA)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)