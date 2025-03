Il ranking ATP degli italiani dopo Miami: Sinner solido, Berrettini si migliora, undici in top-100

Novak Djokovic e Jakub Mensik si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Miami: il fuoriclasse serbo andrà a caccia del centesimo titolo nel massimo circuito, mentre l’emergente ceco proverà a battere il 24 volte Campione Slam per meritarsi il suo primo trofeo in un evento di questo livello. Il migliore italiano in Florida è stato Matteo Berrettini, che ha lottato alla pari con lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale lasciando intravedere sprazzi dei giorni migliore.

Quale sarà la classifica degli italiani dopo il Masters 1000 di Miami? Jannik Sinner sta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà a giocare soltanto agli Internazionali d’Italia che scatteranno a maggio, ma intanto è saldamente numero 1 del mondo con 10.330 punti all’attivo. Situazione stabile anche per Lorenzo Musetti dopo il ko rimediato agli ottavi contro Novak Djokovic (numero 16), mentre Matteo Berrettini si è issato virtualmente al 27mo posto.

Il romano ha guadagnato tre posizioni, ma potrebbe essere scavalcato da Mensik nel caso in cui il ceco vincesse il torneo. Lorenzo Sonego è stabilmente 38mo, Matteo Arnaldi ha perso quattro piazze ed è scivolato in 39ma posizione, mentre Flavio Cobolli è sceso di due gradini ed è 45mo. Luciano Darderi ha recuperato quattro posti con la finale del Challenger di Napoli ed è 57mo, in top-100 anche Mattia Bellucci (71mo), Luca Nardi (93mo), Francesco Passaro (97mo) e Fabio Fognini (99mo).

RANKING ATP ITALIANI DOPO MIAMI

1. Jannik Sinner 10.330

16. Lorenzo Musetti 2.650 (stabile)

27. Matteo Berrettini 1.755 (28mo se Mensik vince a Miami, +3 o +2)

38. Lorenzo Sonego 1.361 (stabile)

39. Matteo Arnaldi 1.340 (-4)

45. Flavio Cobolli 1.260 (-2)

57. Luciano Darderi 1.004 (+4)

71. Mattia Bellucci 842 (+1)

93. Luca Nardi 637 (-9)

97. Francesco Passaro 611 (-3)

99. Fabio Fognini 607 (-2)