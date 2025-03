Quante posizioni guadagna Matteo Gigante nel ranking ATP? Pazzesco balzo con la vittoria a Indian Wells

Luca Nardi, partito dalle qualificazioni, è approdato al secondo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: l’azzurro sta provando a continuare a scalare il ranking ATP e con le tre vittorie consecutive ottenute ad Indian Wells ha già guadagnato 50 punti.

L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma dato che in California ha superato le qualificazioni ed il primo turno, ha già scalato ben 34 posizioni nella classifica virtuale: Gigante lunedì scorso era 217° in graduatoria, a quota 256, ma quest’oggi è salito a quota 306, diventando 183°.

Superando anche il secondo turno l’italiano si porterebbe a quota 326, al 172° posto, mentre passando agli ottavi andrebbe a 376, in 150ma posizione, infine andando fino ai quarti di finale si isserebbe a quota 476, in 118ma piazza.

Con la qualificazione in semifinale, invece, Gigante si porterebbe a 676, in 88ma posizione. La scalata dell’azzurro potrebbe proseguire ancora: con l’approdo in finale si isserebbe a quota 926, in 61ma piazza, infine con la vittoria del torneo balzerebbe a 1276, al 41° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO GIGANTE 17 MARZO

Ranking ufficiale lunedì 3 marzo: 256 punti, 217° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 306 punti, 183° posto.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 326 punti, 172° posto.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 376 punti, 77° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 476 punti, 70° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 676 punti, 64° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 926 punti, 55° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1276 punti, 45° posto virtuale.