Musetti-Safiullin oggi in tv, ATP Indian Wells 2025: orario, partite precedenti, streaming

Inizierà oggi, venerdì 7 marzo, il cammino dell’azzurro Lorenzo Musetti nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: dopo aver usufruito di un bye all’esordio, il tennista toscano, accreditato della quindicesima testa di serie, affronterà il russo Roman Safiullin.

Il programma sullo Stadium 5 si aprirà alle ore 20.00 italiane, e nel quarto match sarà la volta di Lorenzo Musetti e Roman Safiullin: ci sono due precedenti sul circuito maggiore, con una vittoria per parte. Il russo si impose a Chengdu 2023, l’azzurro a Miami 2024.

La sfida tra Lorenzo Musetti ed il russo Roman Safiullin del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS 2025

Giovedì 13 febbraio – Stadium 5

Dalle ore 20.00 italiane

Fabian Marozsan (Ungheria) – Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, 29)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Quentin Halys (Francia) – Pablo Carreno Busta (Spagna, Q)

A seguire

Zizou Bergs (Belgio) – Alexei Popyrin (Australia, 26)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 15) – Roman Safiullin (Russia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

