Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Oggi domenica 23 marzo va in scena il superG maschile di Sun Valley, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Ultimo appuntamento della stagione in questa specialità, l’auspicio è che il maltempo dia una tregua e permetta il regolare svolgimento della gara dopo la cancellazione della discesa libera di ieri sera. Appuntamento alle ore 19.30, l‘Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris, desideroso di chiudere al meglio questa annata agonistica.

Ai cancelletti di partenza si presenteranno anche Giovanni Franzoni e il veterano Christof Innerhofer, mentre Mattia Casse è assente per infortunio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel superG maschile di Sun Valley. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO SUPERG MASCHILE SUN VALLEY

Domenica 23 marzo

Ore 19.30 SuperG maschile a Sun Valley – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NEL SUPERG DI SUN VALLEY

Tutti gli atleti partiranno a intervalli di 1’50”, prevista una pausa di 2’15” dopo che il numero 15 avrà tagliato il traguardo. Possibili ritardi dovuti ad avversità meteo e interruzioni di varia natura.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 2, ore 19.31 e 50 secondi.

Dominik Paris: pettorale numero 11, ore 19.48 e 20 secondi.

Florian Schieder: pettorale numero 21, ore 20.08 circa.

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE SUN VALLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE SUN VALLEY

1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

5 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

10 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

17 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol