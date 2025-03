FEDE PER SEMPRE! Brignone leggendaria: vince Coppa del Mondo generale e di discesa. Cancellata la gara di oggi

La storia è definitivamente scritta! Ora anche la matematica ha chiuso tutti i suoi conti e Federica Brignone ha vinto ufficialmente la sua seconda Coppa del Mondo generale della carriera. Un trionfo maturato nel corso di una stagione memorabile e certificato quest’oggi dalla cancellazione della discesa delle finali di Sun Valley, che ha così concluso anche ogni ipotetico e surreale tentativo di possibile rimonta di Lara Gut-Behrami.

La cancellazione della gara odierna è anche una notizia dolcissima proprio per la valdostana, che così festeggia la sua prima coppa di discesa della carriera. Una grande impresa nel capolavoro della sua stagione, con Brignone che ha saputo battere la concorrenza di avversarie sulla carta più accreditate di lei in partenza. Alla fine Federica ha avuto anche un pizzico di fortuna con la cancellazione delle ultime due discese (La Thuile e Sun Valley), conservando così il vantaggio maturato su Cornelia Huetter e Sofia Goggia.

Un pizzico di fortuna che Brignone ha meritato ed ha saputo prendersi al termine della miglior stagione di discesa di sempre. A St.Anton la valdostana ha conquistato la sua prima vittoria della carriera nella specialità, ripetendosi poi anche a Garmisch in un clamoroso duello con Goggia, battuta per un solo centesimo. In mezzo anche il terzo posto ottenuto sull’Olympia delle Tofane di Cortina, che è stato anche il primo podio in discesa sulla pista che sarà olimpica il prossimo anno.

Si parlava di una stagione memorabile per Federica con addirittura dieci vittorie all’attivo, diventando la prima azzurra di sempre a raggiungere un tale traguardo, la seconda in assoluto considerando anche gli uomini con Alberto Tomba. Da gennaio in poi Brignone ha completamente cambiato passo, avendo come peggior risultato (a parte quando è uscita) il quinto posto nella discesa di Kvitfjell. Un rendimento semplicemente insostenibile per tutte le avversarie che si sono dovute inchinare alla supremazia dell’azzurra.

Le coppa da conquistare non sono ancora finite, perchè Brignone può realizzare un poker storico per lo sci italiano. Dopo quella generale e quella di discesa, domani Federica si presenta al cancelletto di partenza del superG da leader della classifica di specialità con 5 punti di vantaggio proprio su Gut-Behrami. Da aggiungere c’è anche quella di gigante, con Brignone che proverà a recuperare 20 punti di svantaggio ad Alice Robinson, nonostante una stagione da cinque vittorie.

Sarebbe epico concludere con quattro coppe vinte in una stagione nella quale bisogna sommare anche il tanto ambito e atteso oro ai Mondiali di Saalbach in gigante. Un 2024-2025 senza precedenti e che fa sognare in vista del prossimo anno quando ci saranno le Olimpiadi di Milano Cortina, dove l’obiettivo è quello di prendersi l’oro olimpico, davvero l’unica cosa che le manca per suggellare una carriera semplicemente leggendaria.