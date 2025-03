Quando gareggia Federica Brignone ai Campionati Italiani di sci alpino? Date, programma e orari

Dopo aver dominato la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, vincendo la classifica generale e le graduatorie di specialità di discesa e gigante, Federica Brignone prenderà parte anche ai Campionati Italiani, in programma la prossima settimana.

In particolare, l’azzurra disputerà due gare del programma, previste in giornate consecutive: giovedì 3 aprile sarà protagonista all’Alpe di Lusia (pista Mediolanum) nel gigante femminile, mentre venerdì 4 sarà al via al Passo San Pellegrino (pista La VolatA) nel superG femminile.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI SCI ALPINO 2025

Giovedì 3 aprile

Orario da definire: Alpe di Lusia (pista Mediolanum), gigante femminile

Venerdì 4 aprile

Orario da definire: Passo San Pellegrino (pista La VolatA), superG femminile