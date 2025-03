Sci alpino, Campionati Italiani 2025: calendario, programma, orari. C’è Federica Brignone

I Campionati Italiani 2025 di sci alpino si disputeranno in Val di Fassa dal 2 al 5 aprile: ad aprire le danze saranno le gare in discesa nella giornata di mercoledì, poi si disputeranno i superG e i giganti tra giovedì e venerdì, mentre sabato spazio agli slalom per chiudere questa intensa annata agonistica. Si tratta degli ultimi impegni sulla neve, previsti una settimana dopo la conclusione della Coppa del Mondo, le startlist sono in fase di definizione ma sicuramente ci sarà Federica Brignone.

La fresca vincitrice della Sfera di Cristallo generale, di discesa e di gigante, gareggerà in gigante (giovedì 3 aprile) e in superG (venerdì 4 aprile), specialità in cui ha conquistato rispettivamente l’oro e l’argento ai Mondiali di Saalbach. Tra le porte larghe si scierà sulla pista Mediolanum all’Alpe di Lusia, mentre nella velocità si andrà sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. Di seguito il calendario dettagliato dei Campionati Italiani di sci alpino, gli orari sono in fase di definizione.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI SCI ALPINO 2025

Gli orari dettagliati devono ancora essere comunicati

Martedì 1° aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): prove discesa maschile e femminile

Mercoledì 2 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): discesa libera maschile e femminile

Giovedì 3 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): superG maschile

Alpe di Lusia (pista Mediolanum): gigante femminile

Venerdì 4 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): superG femminile

Alpe di Lusia (pista Mediolanum): gigante maschile

Sabato 5 aprile

Alpe di Lusia (pista Piavac): slalom maschile e femminile