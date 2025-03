Perché non ci sarà lo sci alpino femminile oggi: quando tornano Brignone e Goggia per le ultime gare

Oggi domenica 16 marzo non sono in programma gare di sci alpino femminile: l’ultimo weekend di inverno non ha previsto eventi per la Coppa del Mondo perché le atlete si sono dovute sobbarcare un lungo trasferimento verso Sun Valley (USA), dove si disputeranno le Finali del massimo circuito internazionale itinerante. Scendere in pista oggi avrebbe reso complicato il volo intercontinentale e l’adattamento al fuso orario della località statunitense.

Le sciatrici saranno infatti già impegnate nella giornata di giovedì 20 marzo con la prima prova cronometrata della discesa libera, seguita il giorno dopo da un altro test contro il tempo in vista della gara prevista sabato 22 marzo. Domenica 23 marzo si disputerà il superG, poi spazio alle discipline tecniche con gigante (25 marzo) e slalom (27 marzo): nei fatti la stagione si concluderà a inizio primavera con l’assegnazione dei vari trofei.

La Coppa del Mondo generale è già nelle mani di Federica Brignone, che ha un vantaggio di 382 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami: manca soltanto il timbro dell’aritmetica certezza, ma ormai la fuoriclasse valdostana può fare festa. La 34enne è in lotta per alzare al cielo anche la Sfera di Cristallo di gigante, di superG e di discesa libera (per quest’ultima è in lizza anche Sofia Goggia). Le azzurre torneranno dunque in gara tra poche giorni. Di seguito il calendario delle ultime gare di sci alpino alpino per la stagione 2024-2025.

CALENDARIO FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

Giovedì 20 marzo (ore 19.30) Prima prova cronometrata discesa libera femminile

Venerdì 21 marzo (ore 18.00) Seconda prova cronometrata discesa libera femminile

Sabato 22 marzo (ore 19.30) Discesa libera femminile

Domenica 23 marzo (ore 19.30) SuperG femminile

Martedì 25 marzo (ore 16.30 e ore 19.00) Gigante femminile

Giovedì 27 marzo (ore 16.00 e ore 19.00) Slalom femminile