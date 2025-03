Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a La Thuile? E il premio per la Coppa del Mondo…

Federica Brignone continua a regalare magie fantasmagoriche in un’annata semplicemente da sogno e che verrà ricordata per decenni, caratterizzata da apoteosi totali e risultati sensazionali. La fuoriclasse valdostana ha vinto il superG di La Thuile, facendo festa di fronte al proprio pubblico ed esultando per il decimo successo stagionale in Coppa del Mondo: terza affermazione in questa specialità durante l’inverno, a cui se ne aggiungono cinque in gigante e due in discesa libera.

La 34enne è riuscita a battere Sofia Goggia per un solo centesimo e la francese Romane Miradoli per cinque centesimi, regalandosi una delle gioie più belle della propria carriera e mettendo nei fatti le mani sulla Coppa del Mondo generale. L’azzurra può infatti fare affidamento su un vantaggio di 382 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami quando mancano soltanto quattro gare al termine della stagione, una per ciascuna specialità in occasione delle finali di Sun Valley.

Ormai manca soltanto la matematica (ci sono 400 punti sul tavolo, ma l’elvetica non può vincere in slalom), ma oggi si può tranquillamente affermare che Federica Brignone ha conquistato la Sfera di Cristallo: seconda apoteosi della carriera dopo quella del 2020, ma quella di cinque anni fa arrivò senza fausta causa pandemia, con i trofei recapitati a causa e con una stagione interrotta all’improvviso. Inoltre con l’affermazione odierna è balzata in testa anche alla graduatoria di specialità con cinque lunghezze di margine su Gut-Behrami.

La Campionessa del Mondo di gigante ha timbrato la 37ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante ed è salita sul podio per l’82ma volta, avvicinando i record di Alberto Tomba (50 successi e 88 piazzamenti in top-3). Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel superG di La Thuile?

Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 48.900 euro). Federica Brignone si è garantita anche il primo posto nel Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale, con 645.100 franchi (circa 670.800 euro).

E quanto varrebbe la conquista della Coppa del Mondo? La prestigiosa Sfera di Cristallo verrà consegnata all’azzurra al termine delle finali, ma non porterà in dote un assegno: è un trofeo prestigioso e ambitissimo nel panorama sportivo, esteticamente stupendo e prezioso, ma non è accompagnato da un riconoscimento economico.

