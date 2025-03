Pattinaggio artistico: stupendi Conti-Macii ai Mondiali. Gli azzurri secondi dopo lo short

Una gioia per gli occhi nella notte italiana. Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato la seconda posizione in occasione dello short program delle coppie, segmento che ha chiuso la prima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a a Boston, precisamente presso l’imponente TD Garden. Una prestazione sontuosa per i nostri ragazzi che, con la pressione alle stelle, sono riusciti a sfiorare il loro personal best.

Gli allievi di Barbara Luoni si sono ritrovati a gareggiare in una situazione non semplice, ovvero alla fine della gara, quando già tutti gli altri binomi erano scesi in pista. L’inizio è già d’alto livello, complice l’esecuzione di un buon triplo twist chiamato di livello 4, preludio del triplo rittberger lanciato e del piatto forte della casa, il triplo salchow in parallelo, portato a casa in modo magistrale.

Dopo il sollevamento del gruppo 4 (livello 4), gli azzurri hanno passato in rassegna la serie di passi (livello 4), la spirale (livello 2) e la trottola side by side (livello 4), ottenendo un riscontro importantissimo da parte della giuria: 74.61 (39.74, 34.87), cedendo il passo solo ai nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara che, nonostante una leggera défaillance nel triplo toeloop in parallelo, hanno preso il largo grazie alla migliore qualità d’esecuzione e alla superiorità nelle components, raggiungendo 76.57 (40.47, 36.10).

Vicini a Sara e Niccolò ci sono però i favoritissimi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, artefici di un corto pulito ma che, a praticamente parità di livello (cosa non banale), ha ricevuto un feedback leggermente inferiore rispetto ai nostri ragazzi, come dimostra lo score di 73.59 (39.15, 34.44) valido per il terzo posto. Occhio poi ai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, quarti a 71.68 (39.47, 32.21). Troppi piccoli errori invece per i detentori del titolo Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, al momento addirittura settimi con 67.23 (34.19, 33.13).

Un inizio di prova molto sporco ha invece inchiodato al quattordicesimo posto Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, caduti nel doppio axel ed arrivati in modo falloso dal triplo flip lanciato; errori che si sommano al twist di livello 3, mandato in negativo e assegnato di livello 3 per il punteggio di 60.10 (30.48, 30.62). Domani, in notturna, si disputerà il programma corto.