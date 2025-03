Pattinaggio artistico: la stagione si chiuderà con il World Team Trophy. Prove generali per Milano Cortina 2026

Domani, mercoledì 26 marzo, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico. Ma non sarà tuttavia l’ultimo evento della stagione. Dal 17 al 20 aprile andrà infatti in scena a Tokyo il World Team Trophy 2025, competizione a squadre particolarmente importante, in quanto valida come ultimo test di rodaggio prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Alla gara, come da tradizione, parteciperanno le sei Nazioni più importanti e forti del ranking internazionale, tra cui ovviamente (si tratta solo di una formalità per ciò che concerne la qualificazione) fa parte anche l’Italia.

Il World Team Trophy 2025 può essere considerato come prova generale dei Giochi. Sarà infatti molto importante cercare di improntare una strategia, nonostante chiaramente la condizione non potrà essere comparabile a quella del 2026.

I possibili nomi selezionati per la prova saranno resi noti solo dopo la fine della rassegna iridata.