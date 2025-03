Pattinaggio artistico, Alysa Liu in testa ai Mondiali dopo lo short program. Sakamoto deve inseguire

Alysa Liu ha firmato il miglior punteggio nello short program femminile che ha aperto i Mondiali 2025 di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Boston (USA). La padrona di casa è stata premiata con il punteggio complessivo di 74.58 (40.80 per la parte tecnica e 33.78 per i components) per l’ottimo esercizio eseguito sulle note di Promise. La classe 2005, allenata di Massimo Scali e Philip Di Guglielmo, terza ai Mondiali 2022 e quarta ai recenti Four Continents, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco come ha dimostrato nella serata odierna.

La statunitense, prima donna ad eseguire un triplo Axel e un salto quadruplo nello stesso programma, ha migliorato di un paio di decimi un personale vecchio di oltre tre anni (74.31 il 10 settembre 2021 al Lombardia Trophy). Alysa Liu si è lasciata alle spalle la giapponese Mone Chiba (73.44, 39.34+34.10 per la settima classifica dell’ultima rassegna iridata) e la connazionale Isabeau Levito (73.33, 39.27+34.06 per l’argento mondiale in classifica. Si trovano in scia anche le giapponesi Wakaba Higuchi (72.10, 39.71+32.39) e Kaori Sakamoto (71.03, 35.99+35.04 per la vincitrice delle ultime tre edizioni dei Mondiali).

La nostra Lara Naki Gutmann occupa la quattordicesima posizione con il punteggio di 61.72 (32.76+29.96). La lotta per le medaglie divamperà con il free skating in programma venerdì 28 marzo alle ore 23.00 italiane, il podio dell’individuale femminile sarà il secondo a delinearsi dopo quello delle coppie di artistico dove l’Italia sognerà in grande con Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO