Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2025: programma, orari, tv, streaming

Ormai ci siamo. Questa settimana si svolgeranno i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, evento in scena da mercoledì 26 a domenica 30 marzo in scena sul ghiaccio di Boston, negli Stati Uniti. Si tratta di una competizione particolarmente significativa non solo per il blasone, ma anche perché in palio ci saranno i primi posti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia si presenterà alla volta degli States con un organico composto da sei partecipanti. I fari saranno chiaramente puntati sui danzatori Charléne Guignard-Marco Fabbri, a caccia del terzo metallo iridato dopo quello conquistato nel 2023 e nel 2024 e motivati a battagliare punto a punto con gli altri due team di vertice (Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier). Speranze concrete di medaglia anche nelle coppie d’artistico, complice la presenza di Sara Conti-Niccolò Macii che, in questa stagione, si sono affermati sempre al top. Non sarà tuttavia semplice per i nostri ragazzi, considerato un parterre di rivali numeroso e molto simile in termini di livello, tra cui spiccano anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Ogni errore, per questo motivo, può rilevarsi fatale. Riku Miura-Ryuichi Kihara e i tedeschi Campioni d’Europa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin partono, senza ombra di dubbio, con un vantaggio superiore.

Interessante poi la gara individuale maschile, dove scenderanno in pista Daniel Grassl e Nikolaj Memola, Vice Campione Europeo in carica e al debutto in campo iridato. Il padrone di casa Ilia Malinin, già oro lo scorso anno, recita il ruolo di favorito. A cercare di ostacolarlo ci penseranno – tra gli altri – i due nipponici Yuma “Piuma” Kagiyama, giù Vice Campione Olimpico, e Shun Sato. Nella gara individuale femminile spazio invece a Lara Naki Gutmann, reduce da un’annata sportiva in cui ha innalzato vertiginosamente il livello e pronta a guadagnare un piazzamento importante condividendo il ghiaccio con le corazzate nipponiche e sudcoreane, tutte indicate per la vittoria insieme alla statunitense Amber Glenn.

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery+. Previsti inoltre collegamenti in diretta nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che in chiaro su RAI SPORT+HD. In streaming si potranno vedere inoltre su Sky Go e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni in onda Eurosport 1 ed Eurosport 2), mentre su RAI Play sarà possibile guardare non solo la programmazione di RAI Sport+HD, ma anche un palinsesto ad hoc in uno dei tanti canali sport presenti nel sito. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale di tutte le gare, per non perdersi davvero niente dello spettacolo del pattinaggio artistico.

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025

Mercoledì 26 marzo

17.05 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

23.45 Short program coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

Giovedì 27 marzo

16.05 Short program maschile (in gara Daniel Grassl e Nikolaj Memola)

23.15 Free program coppie d’artistico (in gara Sara Conti-Niccolò Macii Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini)

Venerdì 28 marzo

16.15 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Charlène Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger)

23.00 Free program femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

Sabato 29 marzo

18.30 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Charlène Guignard-Marco Fabbri, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger)

23.00 Free program maschile (in gara Daniel Grassl e Nikolaj Memola)

Domenica 30 marzo

20.00 Exhibition Gala (ad invito ed in base ai risultati raggiunti nel Campionato)

COME SEGUIRE I MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV

Diretta TV: possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)

Diretta testuale: OA Sport