Pattinaggio artistico: NOTTE DI BRONZO! Conti-Macii non sbagliano e tornano sul podio ai Mondiali

Nel cuore della notte, arriva la prima, meravigliosa medaglia per l’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, evento in fase di svolgimento a Boston, negli Stati Uniti. Sara Conti e Niccolò Macii hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo, tornando nuovamente sul podio iridato a due anni di distanza dall’ultima volta, quando furono terzi in Giappone.

Malgrado la pressione altissima, il binomio azzurro rimane nella sua bolla, isolandosi dalle voci del chiassossimo TD Garden, riuscendo nell’intento di sbagliare il meno possibile in una gara, come rimarcato più volte in queste pagine, totalmente giocata sull’errore. Bene in tal senso l’inizio, contrassegnato da un ottimo triplo twist (livello 4), elemento che ha anticipato la sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, portata a casa malgrado la realizzazione complessa del cavaliere, specie nel secondo salto sottoruotato e nel terzo viziato da uno step out. Stupendo invece il triplo salchow, staccato all’unisono con maestria.

Dopo il sollevamento reverse lasso, chiamato di livello 4, un buon triplo rittberger lanciato e un altrettanto ottimo toe lasso (livello 4), è arrivata l’altra seconda piccola sbavatura di giornata nel triplo salchow lanciato, contrassegnato da una non vistosa ma comunque visibile mano sul ghiaccio della dama.

Di altissimo profilo poi la conclusione del programma, dove gli allievi di Barbara Luoni, sul velluto, hanno chiuso la spirale della morte (livello 2), il sollevamento del gruppo 3 (livello 4), la sequenza coreografica e la trottola d’insieme combinata (livello 4) mandando in visibilio il pubblico e ottenendo 135.86 (66.99, 68.87), per 210.47. E’ la terza volta in questa annata sportiva che gli azzurri ottengono un riscontro complessivo al di là dei 210 punti. Numeri senza precedenti per un team italiano che, dopo una stagione davvero difficile, ha trovato la ricetta giusta per tornare al vertice, lì dove ha sempre meritato, interpretando ogni gara – Mondiale compreso – nel modo più corretto possibile. Davvero un ottimo segnale in vista di Milano Cortina 2026.

A spuntarla di un’incollatura sono stati invece i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, bravi a difendere con le unghia e con i denti il vantaggio raccolto nello short tenendo botta con un free sporcato sia nella sequenza di salti che negli arrivi di entrambi i salti lanciati, fattore che li ha spinti fino a 143.22 (71.50, 71.12) per 219.79, appena 70 centesimi in più dei tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, artefici del miglior libero che non gli è però bastato per acciuffare l’oro, accontentandosi dell’argento con 145.49 (74.92, 70.57) per 219.08, complice anche un piccolo problema nell’ultimo sollevamento, quello del gruppo 3.

Termina al tredicesimo posto invece il Mondiale di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, alle prese con la realizzazione dei salti in parallelo e del triplo flip lanciato, elemento che ha ricevuto una valutazione negativa in termini di GOE. Per il binomio tricolore sono arrivati 113.98 (55.22, 58.76) per 174.08. In virtù dei risultati ottenuti dalle due coppie azzurre (3+13), l’Italia si è assicurata due spot per i Giochi di casa.