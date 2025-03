A che ora i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara

Il momento più importante della stagione è finalmente arrivato. Oggi, mercoledì 26 marzo, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena a Boston (Stati Uniti), precisamente presso l’impianto TD Garden. Saranno due i segmenti pianificati in questa giornata inaugurale: lo short program individuale femminile e quello riservato alle coppie d’artistico.

Le ostilità scatteranno alle ore 17:00 italiane con il programma corto femminile, gara in cui sarà della partita la nostra Lara Naki Gutmann, in lizza per una top 10 che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di una davvero importante annata sportiva. Ai piani alti è previsto invece lo scontro tra il fenomeno nipponico Kaori Sakamoto e la padrona di casa Amber Glenn, pronta a sfruttare il fattore campo in una prova in cui dovrà però stare molto attenta a tutto il reparto asiatico.

Nella notte, precisamente a partire dalle 23:41, si disputerà invece lo short program delle coppie, in cui è previsto un grande equilibrio da parte di tutti i big in campo. Mai come quest’anno, ogni singolo errore potrà fare la differenza. Servirà dunque la massima perfezione per i nostri Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a ritornare sul podio dopo il bronzo iridato del 2023. Ma a partire con i favori del pronostico ci saranno i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara. Attenzione però anche ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e soprattutto ai detentori del titolo Deanna Stellato Dudek.Maxime Deschamps. Fari puntati inoltre anche su Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, a caccia di continuità realizzativa per sparigliare le carte.

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà fruibile in televisione su Eurosport 2 con una copertura integrale dello short femminile. In streaming si potrà seguire dunque anche su NOW, Sky e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni su Eurosport 2). RAI Play Sport 2 proporrà una diretta parziale dello short femminile, a partire dalle 19:25. OA Sport vi offrirà invece l’intera diretta LIVE testuale di questo day-1, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

A CHE ORA I CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Mercoledì 26 marzo

17:00-21:45 Short program individuale femminile – Diretta TV su Eurosport 2 (in gara Lara Naki Gutmann)

23:41-03:25 (giorno successivo) Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (TOGLIERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV

Diretta TV: Eurosport 2: short program individuale femminile dalle 17:00

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus; Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 2); RAI Play Sport 2 dalle 19:25 (short program individuale femminile)

Diretta Live Testuale: OA Sport