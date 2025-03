Pattinaggio artistico a rotelle: due atlete italiane iscritte all’AIS di Buenos Aires. I nomi

Manca poco alla prima competizione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle. La prossima settimana si alzerà infatti il sipario sulla tappa inaugurale dell’Artistic International Series, competizione itinerante in programma in Argentina, nello specifico a Buenos Aires dal 5 al 13 aprile 2025.

Si tratta di un evento molto importante, in quanto consentirà a tutti gli atleti su scala mondiale di ricevere i primi, indispensabili, feedback da parte delle giurie internazionali, confrontandosi in una rassegna competitiva che prevede delle novità significative, come ad esempio la qualificazione al programma libero (format presente anche nelle gare di prima fascia del ghiaccio) e la cosiddetta last chance, prova addizionale per raggiungere la qualificazione alla finale.

Seppur in numero oltremodo ridotto, in Sud America sarà presente anche un granello d’Italia, complice la presenza di due rappresentanti, entrambe facente parti del mondo della danza, precisamente della Solo Dance femminile. Si tratta della Campionessa del Mondo Roberta Sasso e di Giulia Panini.

Il resto della squadra azzurra prenderà invece parte all’evento di Trieste, pianificato al Pala Pilkec di Opicina dal 9 al 18 maggio. Una gara in cui prenderanno parte tutti i big della disciplina continentale e non solo, con un occhio di riguardo verso le potenze Italia, Portogallo e Spagna.