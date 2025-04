Pattinaggio artistico: capolavoro Conti-Macii al World Team Trophy! Il podio è sempre più vicino

Si è aperta con un vero e proprio capolavoro la terza nonché decisiva giornata del World Team Trophy 2025, competizione a squadre di pattinaggio artistico in scena questo weekend in Giappone, precisamente a Tokyo. In occasione del penultimo segmento della rassegna, il libero delle coppie d’artistico, Sara Conti e Niccolò Macii si sono letteralmente superati, sfoderando una prova che ha ampiamento superato i 140 punti con cui si sono accomodati in seconda posizione con il nuovo personal best, nonché nuovo record italiano.

Un risultato che non è altro che la chiusura perfetta di una stagione a triplo punto esclamativo per i ragazzi seguiti da Barbara Luoni, anche oggi semplicemente perfetti su praticamente ogni elemento tecnico, sicuri, in estrema confidenza con il ghiaccio e con un programma eseguito dopo l’importante prestazione dei georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, i quali avevano fissato l’asticella a 139.96 (72.63, 67.33).

Sul velluto, Sara e Niccolò hanno passato in rassegna il triplo twist (livello 4), ruotando senza problemi la sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel e il piatto forte della casa, ovvero il triplo salchow in parallelo. Staccando poi i due lanciati, salchow e rittberger, oltre che i tre sollevamenti, la sequenza coreografica, la trottola d’insieme e la spirale, gli azzurri hanno raggiunto lo spaventoso score di 142.26 (71.58, 70.68), cedendo il passo solo ai padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara, leader con 145.06 (71.82, 73.24).

Sprofondano come giusto che sia i francesi Kovalev-Kovalev, in questo contesto ultimi e dunque con un gap ancora maggiore da dover recuperare in vista nel libero individuale femminile, prova che potrebbe consegnare all’Italia un podio storico e meritato. Ma non è ancora finita: al momento gli USA conducono con 103 punti e con un largo vantaggio sul Giappone, secondo a quota 80. L’Italia è terza a 77, la Francia insegue a 69, il Canada a 63. Forza ragazze.

CLASSIFICA FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA AGGIORNATA WORLD TEAM TROPHY