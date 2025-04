Pattinaggio artistico: super Grassl! L’azzurro centra la top-3 nel libero, il podio per l’Italia è vicino

Si conclude nel migliore dei modi la giornata-capolavoro dell’Italia del pattinaggio artistico, attualmente impegnata al World Team Trophy 2025, competizione a squadre in fase di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Dopo il secondo posto di Conti-Macii e il terzo di Guignard-Fabbri, nell’ultimo segmento odierno Daniel Grassl non senza sorprese si è accomodato sul gradino più basso del podio, consentendo alla sua squadra di staccare ancora di più la Francia, reduce da una prova oltremodo negativa.

Bella la prestazione dell’altoatesino, abile a lasciare poco sul piatto realizzando nel migliore dei modi gli elementi di maggior valore, con nota di merito per il quadruplo salchow e per il quadruplo loop. Solo triplo invece il flip, primo degli altri cinque salti da tre giri di rotazione presentati, axel compresi. Malgrado una sbavatura nel secondo triplo axel, il nativo di Merano ha ricevuto l’ottimo riscontro di 172.45 (93.83, 78.72), con cui ha dovuto cedere il passo non soltanto al grande favorito Ilia Malinin, vincitrice con 183.88 (98.67, 86.21) ma anche ad un Jason Brown in totale stato di grazia con 179.33 (6.79, 92.54).

Male – ed è una notizia – il Giappone, con Shun Sato e Yuma Kagiyama che non sono andati oltre la quarta e la quinta moneta. Non incidono soprattutto neanche i transalpini Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz, sesto e settimo, mentre il secondo azzurro in gara Nikolaj Memola ha raccolto una preziosissima ottava posizione.

Quando mancano soltanto due prove alla fine della competizione, l’Italia si trova al terzo posto con 66 punti alle spalle di USA (95) e Giappone (80). La Francia è quarta a 62. Domani servirà tenere botta per entrare nella storia.

CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA AGGIORNATA WORLD TEAM TROPHY