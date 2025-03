Pattinaggio artistico: Gutmann ai Mondiali con una nuova consapevolezza. Il sogno è la top 10

Un obiettivo ambizioso, ma che rappresenterebbe davvero la ciliegina sulla torta di una stagione vissuta da protagonista. Proprio così: in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, competizione in programma dal 26 al 30 marzo sul ghiaccio di Boston, Lara Naki Gutmann cercherà di strappare un piazzamento in top 10 nella difficilissima gara femminile.

Sia chiaro, si tratta di un target tutto fuorché banale. Tuttavia, il vistoso step in avanti compiuto dalla trentina negli scorsi mesi lascia presagire una possibilità bella e concreta, anche se per realizzarla occorrerà mettere davvero tutto al proprio posto, così come già fatto in autunno, con quelle splendide performance avute nelle tappe di qualificazione del Grand Prix.

L’atleta seguita da Gabriele Minchio dovrà quindi preservare quell’ottima continuità realizzativa vista non solo al Finlandia Trophy, ma anche al recente test olimpico andato in scena ad Assago. Imprescindibili saranno le due combinazioni composte da due salti tripli tra short e lungo, ma anche la corretta esecuzione e rotazione degli altri elementi. Lo scorso anno Amber Glenn si piazzò al decimo posto con il punteggio di 186.53. Serve uno score del genere, forse anche leggermente inferiore, per poter ottenere un risultato dai contorni prestigiosi.

Ai piani alti si rimodulerà invece lo scenario già visto a dicembre, con la già citata Glenn invischiata in una lotta tutta a trazione orientale. Per la padrona di casa imporsi sulla concorrenza sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti, tuttavia l’eccezionale qualità della detentrice del titolo Kaori Sakamoto risulta essere ancora troppo superiore (se giudicata correttamente) per poter impensierire la statunitense. Il resto, sarà una vera e propria bolgia, con le sbavature che saranno determinanti, specie nel libero.