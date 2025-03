Pattinaggio artistico, AIS Trieste 2025: i convocati dell’Italia. Gioia Fiori e Roberta Sasso guidano la spedizione

Manca poco alla prima competizione internazionale rilevante della stagione 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. Stiamo parlando dell‘Artistic International Series 2025, rassegna itinerante divisa in due semifinali: una in programma a Buones Aires e l’altra pianificata in quel di Trieste, nello specifico al Pala Pilkec di Opicina dal 9 al 18 maggio. Si tratta di un evento molto importante, in quanto consente a tutti gli atleti di ricevere i primi, importantissimi, feedback da parte della giuria, prima delle gare più impegnative dell’annata sportiva. Nelle scorse ore, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato a lista dei convocati: una spedizione molto larga, composta da profili importanti.

Per ciò che concerne la specialità del libero, i fari saranno puntati tra gli altri su Danio Gelao, Alex Chimetto e Mirko Mazzo, motivati a ben figurare in un contesto competitivo. In campo femminile fari puntati invece su Gioia Fiori, la quale condividerà la pista con Giada Romiti, Sara Franceschini e Federica Pizzingrilli.

Bell’atmosfera poi nelle coppie d’artistico, in cui saranno della partita Micol Mills-Tommaso Cortini, Jacopo Russo-Caterina Locuratolo, Alessandro Bozzini-Gloria Di Bella e Josè Inglese-Matilde Polli. Nella danza invece occhio ai Campionissimi Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, a Caterina Artoni-Roul Allegranti, Ilaria Golluscio-Samuele Stasi e Vittorio Gastaldi-Linda Siciliano. Sasso, Altieri Degrassi, Artoni, Golluscio, insieme a Sara Mazzini, Giorgio Casella e Francesco Vittuari disputeranno anche le prove della Solo Dance. Di seguito la lista completa.

ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES TRIESTE: I CONVOCATI DELL’ITALIA

FREE SKATING

SENIOR Maschile

Gelao Danilo – 3383 ASD Cassandra Bari

Chimetto Alex – 112 Pol. Dil. Spinea Patt

Mazzo Mirko – 857 ASD S. Domenico Savio Innocenti Luca – ASD Firenze Oltrarno*

SENIOR Femminile

Fiori Gioia – 1555 Skating Club Anguillara

Romiti Giada – 1924 Pattino Club La Spezia

Franceschini Sara – 2473 La Spezia Roller

Pizzingrilli Federica – 2308 Fonte Eur Roma*

JUNIOR Maschile

Russo Anthony – 3898 R.C. New Era ASD

Giacomi Gianmaria – 112 Pol. Dil. Spinea Patt.

Saini Luca – 76 Pol. Beato S. Giovanni XXIII

Cocci Alessio – 1555 S.C. Anguillara*

JUNIOR Femminile

Caputo Matilde – 4403 Gymnasium Skate ASD

Baldo Victoria – 3938 Roller San Bart ASD

Biondi Noemi – 1196 Patt. Art. S. Mariano

D’Auria Irene – 3692 Academy V. dei Casali*

COPPIE ARTISTICO

SENIOR

Cortini Tommaso/Millis Micol 1142/782 – ASD Pol. Rinascita Sport Life/ASD Pol. Orizon BO

Cortini Tommaso/Millis Micol 1142/782 – ASD Pol. Rinascita Sport Life/ASD Pol. Orizon BO Russo Jacopo/Locuratolo Caterina 183/1142 ASD Pol. Pontevecchio/Pol. Rinascita Sport Life

Bozzini Alessandro/Di Bella Gloria 4294/607-P.A. Piacenza ASD/Pol. Pontedera

Inglese Josè Enrico/Polli Angelica* 1142 – ASD Pol. Rinascita Sport Life

JUNIOR

Cavallini Noah/Pari Ludovica 4332/831 -TM Roller Academy ASD/U.P. Calderara

Cocci Alessio/Pozzobon Alice 2555 – S.C. Anguillara

Cortini Rodolfo/Riccardo Ginevra 1251/235– Libertas Pattinaggio Forlì/ASD Junior Sacca

Nale Riccardo/Nale Martina 1512/183 – Olimp. Skaters Rovigo/Pol. Pontevecchio

SENIOR

Altieri De Grassi Gherardo/Sasso Roberta 167/264 – A.R. Finc. ASD (GO)/Invicta Skate ASD

Allegranti Raul/Artoni Caterina 782 – A.S.D. Polisportiva Orizon (BO)

Stasi Samuele/Golluscio Ilaria 782 – Pol. Orizon ASD

Gastaldi Vittorio/Siciliano Linda* 3558 – ASD Bastia Roller

JUNIOR

Allegranti Yuri/Cavina Elisa 782/1392 – ASD Polis. Orizon/P. Funo ASD

Allegranti Yuri/Cavina Elisa 782/1392 – ASD Polis. Orizon/P. Funo ASD Di Nunzio Matteo/Parziale Mariaclaudia 3425/2231 – Alusia Onlus (NA)/ Jolly Skate (BN)

Buonincontro Luca/Ambrosino Ludovica 3620/264 – R.C. Montebelluna/ Invicta Skate ASD

Grossi Alessandro/Bruzzi Carlotta* 3595/4038 – Borghi Gonzaga (MN)/Arcisp. Piumazzo ASD

SENIOR Maschile solo dance

Altieri Degrassi Gherardo – 167 A.R. Fincantieri

Casella Giorgio – 2438 ASD Skating Club Don Bosco

Allegranti Raul – 782 ASD P. Orizon

Vittuari Francesco – 198 Polisportiva Lame*

SENIOR Femminile solo dance

Sasso Roberta – 264 Invicta Skate ASD

Artoni Caterina – 782 ASD P. Orizon

Golluscio Ilaria – 782 ASD P. Orizon

Mazzini Sara – 588 C.S.C. Roncadelle ASD*

JUNIOR Maschile

Allegranti Yuri – 782 ASD P. Orizon

Buonincontro Luca – 3620 R.C. Montebelluna

Grossi Alessandro – 3595 Borghi Gonzaga (MN)

Di Nunzio Matteo – 3425 Alusia Onlus (NA)*

JUNIOR Femminile

Vedova Alice – 2438 S.C. Don Bosco

Biagi Giulia – 995 Polisportiva Robur 1908 ASD

Parziale Mariaclaudia – 2231 Jolly Skate (BN)

Pedroni Elettra 264 – Invicta Skate ASD*