Pattinaggio artistico a rotelle: la squadra di singolo azzurra si raduna a Calenzano. I convocati

Prosegue il lavoro della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato il lungo elenco di atleti che prenderanno parte al raduno della specialità individuale, pianificato a Calenzano per i giorni 8 e 9 marzo 2025.

Si tratta di un ritrovo molto importante per i nostri portacolori, alcuni di questi sicuramente coinvolti nel primo impegno internazionale della stagione, le Artistic International Series, in programma a Trieste nel mese di maggio.

Tanti I big in lizza: in campo maschile saranno della partita, tra gli altri Danilo Gelao, Alex Chimetto e Mirko Mazzo, mentre in campo femminile i fari saranno puntati su una folta schiera di pattinatrici, tra cui spiccano Giada Romiti, Sara Franceschini, Federica Pizzingrilli e Gioia Fiori.

Da segnalare anche gli specialisti dell’inline, capitanati da Sofia Ciacia, Alessia Bilancioni, Elvis Martinello e Francesco Meloni. Di seguito l’elenco completo.

RADUNO NAZIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: I CONVOCATI DAL CT FABIO HOLLAN

SENIOR MASCHILE Gelao Danilo – 3383 ASD Cassandra Bari

Chimetto Alex – 112 Pol. Dil. Spinea Patt.

Mazzo Mirko – 857 ASD San Domenico Savio Patt. Art. Lecce Innocenti Luca – 3492 Firenze Oltrarno Patt.

Bovara Kevin – 321 ASD Diavoli Verde Rosa

Martinello Elvis – 112 Pol. Dil. Spinea Patt.

Casini Claudio – 197 U. Pol. Persicetana

Tamburini Luca – 1056 ASD Pol. Riccione

De Marchi Davide – 3709 Team Verde Pattinaggio ASD

Ricci Daniele – 3695 ASD Ponte di Nona

Inglese Josè Enrico – 1142 ASD Pol. Rinascita Sport Life (RN) Ricci Giacomo – 3695 ASD Ponte di Nona SENIOR FEMMINILE Romiti Giada – 1924 Pattino Club

Franceschini Sara – 2437 La Spezia Roller Pizzingrilli Federica – 2308 Fonte Eur Roma

Fiori Gioia – 2555 ASD Skating Club Anguillara Frigerio Maria Astrid – 3683 Patt. Cornate d’Adda JUNIOR MASCHILE Cavallini Noah – 4332 TM Roller Academy ASD Russi Anthony – 3898 R.C New Era ASD Giacomi Gianmaria – 112 Pol. Dil. Spinea Patt Trento Ettore – 3355 Patt. Art. Piombinese Cocci Alessio – 2555 S.C. Anguillara Saini Luca – 76 Beato S. Giovanni XIII

JUNIOR FEMMINILE Caputo Matilde – 4403 Gymnasium Skate

Stefani Martina – 3728 ASD Primavera dello Sport (FI) Tegamelli Chiara – 2308 Fonte Roma Eur

Bambini Cecilia – 1339 ASD Skating C. Ponte S. Giovanni Baldo Victoria – 4332 TM Roller Academy ASD

Biondi Noemi – 1196 Patt. Art. S. Mariano

D’Auria Irene – 3692 Academy V. dei Casali JEUNESSE MASCHILE Costagliola Alessandro – 3424 Skate Papillon Danesi Mattia – 3222 Primavera Prato

Volpato Alessandro – 112 Pol. Dil. Spinea Patt. JEUNESSE FEMMINILE Biondi Costanza – 1196 Patt. Art. S. Mariano Plaino Lucilla – 112 Pol. Dil. Spinea Patt. Barsottini Sara – 3494 Angel’s Skate ARTISTICO INLINE Senior Femminile Ciacia Sofia – 1719 Scuola di Patt. Art. Musano ASD Bilancioni Alessia – 821 Pol. Pietas Julia

Mini Ilaria – 1353 Roll Club Bettini

Malerba Alessia – 4113 Angels Patt. Art. In-line Barattoni Clara – 2438 S.C. Don Bosco Senior Maschile Martinello Elvis – 112 Pol. Dil. Spinea Patt. Meloni Francesco – 1000 Pol. Castellettese Casanova Michele – 3619 Sk. Sedico Junior Femminile De Lazzari Sofia – 1719 Scuola di Patt. Art. Musano ASD Bianchi Rachele – 1924 Pattino Club La Spezia Junior Maschile Schiavon Nicholas – 3470 VS Skating Jeunesse Femminile