Pattinaggio artistico a rotelle, le novità dell’Artistic International Series. Introdotta la “Last chance”

Si avvicina il primo doppio impegno internazionale della stagione 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. Si tratta dell’Artistic International Series, competizione itinerante suddivisa in due tappe, una pianificata a Buenos Aires (5-13 aprile) l’altra a Trieste (8-19 maggio) più una fase finale, programmata in Italia a giugno. Nelle scorse ore la World Skate ha fornito ulteriori informazioni sull’evento, svelando alcune gustose novità.

La prima riguarda l’introduzione del taglio per lo short program. Per ciò che concerne le categorie giovanili e selettive (dunque Cadet, Youth, Junior e Senior) della specialità libero e solo dance, accederanno al programma lungo soltanto i migliori diciotto pattinatori del corto. Una selezione che renderà ancora più avvincente le gare, seguendo l’esempio consolidato da decenni nel pattinaggio di figura.

A questa si aggiunge la nuova Last chance, mini gara che si svolgerà prima dell’ultimo atto, dove i partecipanti potranno avere una seconda possibilità per staccare il biglietto per la finale. Il format prevede l’esecuzione del solo programma libero.

Le Finali di giugno saranno composte da prove con un massimo di otto rappresentanti per ogni specialità (categorie da cadetti a Senior), escluse le previste wild card e coloro qualificatasi tramite Last chance. La selezione avviene in base al punteggio complessivo più alto durante i round di semifinale. Il pattinatore con lo score più elevato di ogni Paese sarà automaticamente qualificato, per assicurare una copertura omogenea di tutte le Nazioni del movimento.

Se rimarranno degli spot dopo la prima scrematura, verranno presi in considerazione i pattinatori con il punteggio più alto successivo delle varie Nazioni fino a quando tutti gli otto posti non saranno occupati. Nel caso in cui un continente non abbia alcun portacolori, verrà assegnata una Wild Card. Previsto inoltre un premio in denaro per ogni podio della categoria Senior, con un montepremi complessivo di 36.000 dollari.