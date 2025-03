Dominik Paris ha vinto la prima delle due discese libere maschili in programma a Kvitfjell, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, recupero della gara cancellata a Garmisch-Partenkirchen.

L’azzurro ha fatto segnare il crono di 1’44″67, mettendo in riga ben quattro elvetici: secondo Marco Odermatt a 0″32, terzo Stefan Rogentin a 0″63, quarto Franjo Von Allmen a 0″83, quinto Alexis Monney a 0″89. Tutti oltre il secondo di ritardo gli altri atleti.