Parigi-Nizza, Tim Merlier: “Una vittoria che ricorderò per sempre”

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) non si ferma e, dopo il successo nella prima tappa, conquista anche l’arrivo di Bellegarde. Seconda vittoria consecutiva per il velocista belga che è riuscito a battere gli avversari senza particolari difficoltà. Secondo all’arrivo il francese Emilen Jeannière (Team Totalenergies), terzo posto per Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Grazie alla vittoria nella seconda tappa della Parigi-Nizza, il campione europeo rimane leader della classifica generale, aspettando tappe più complicate, in cui dovrà cercare di difendersi. Ai microfoni ufficiali della corsa ha dichiarato: “È stata una vittoria che sicuramente ricorderò, è la prima volta nella mia vita che vinco una tappa con la maglia gialla di leader”.

Ha poi concluso: “Il mio team ha controllato da solo la corsa, solo successivamente la Lidl-Trek ci ha aiutato, è stato un p0′ annoiante, perché non riuscivamo a chiudere il gap con la fuga. Abrahamsen è stato abile a rimanere in testa per tanto tempo, ma il team ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro. Non sono caduto poiché sono riuscito a frenare, ma qualcuno mi ha colpito da dietro e per questo motivo ho dovuto cambiare bici”.

In vista delle prossime tappe, non adatte ai velocisti, il campione della Soudal Quick-Step dovrà cercare di difendersi dagli attacchi alla maglia gialla, che arriveranno già domani, quando si disputerà la cronometro a squadre. Per il belga il 2025 è iniziato in modo perfetto, con sei successi all’attivo prima dell’inizio dei grandi giri.