Parigi-Nizza: Tim Merlier non dà scampo anche nella seconda tappa

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) domina la volata della seconda tappa e conquista la seconda vittoria consecutiva in questa Parigi-Nizza. Il belga non ha avuto rivali e grazie a questo successo rimane in testa alla classifica generale. Secondo posto per Emilien Jeannière (Team TotalEnergies). Hugo Page (Intermarché-Wanty), inizialmente terzo, causa volata irregolare, è stato declassato al 136° posto, lasciando la sua posizione a Mads Pedersen (Lidl-Trek).

La seconda tappa della Parigi-Nizza 2025 è partita da Montesson e si è conclusa a Bellegarde dopo 183.9 chilometri. Il percorso, quasi del tutto pianeggiante, ha previsto solamente due salite iniziali: la Côte des Mesnuls (1.2 chilometri ad una pendenza media del 5,6%) e la Côte desVilleneuve (1 chilometro al 3,5% di pendenza media). Tre corridori hanno trovato la fuga dopo poco, si è trattato di Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).

A circa 50 chilometri dal traguardo, il francese Alexandre Delettre e lo spagnolo Samuel Fernandez sono stati ripresi dal gruppo ed il corridore della Uno-X Mobility è rimasto l’unico corridore in fuga. Nell’inseguimento del battistrada il gruppo ha accelerato e ci sono state diverse cadute. Il norvegese è anche riuscito a passare per primo sul traguardo volante e grazie ai rallentamenti degli inseguitori ha conservato il margine di vantaggio.

Il gruppo è costretto ad aumentare il ritmo per raggiungere Abrahamsen e grazie al lavoro del Team Visma e dell’Alpecin Deceuninck ha ripreso il norvegese a 3 chilometri dal traguardo. Tante le squadre che cercano la migliore posizione per la volata che viene presa in testa da Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike). Tim Merlier recupera agilmente grazie alla sua posizione e brucia tutti gli avversari vincendo la seconda tappa consecutiva alla Parigi-Nizza 2025.

Secondo posto per il francese Emilen Jeannière (Team TotalEnergies) che conferma l’ottima condizione, terzo posto per Mads Pedersen (Lidl-Trek). Il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) rimane così in testa alla classifica generale, aspettando le prossime tappe dove sarà costretto a difendersi. Migliore degli italiani Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) in 19ma posizione.